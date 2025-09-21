D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI ALLACCIAMENTO A8-SESTO CALENDE VERGIATE E BESNATE-ALLACCIAMENTO A8
Roma, 21 settembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Varese, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;
per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Cavaria, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate-Sempione- Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. In alternativa si consiglia:
per chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341 verso Gallarate ed entrare sulla A8 a Gallarate.
Per effetto delle suddette chiusure, la stazione di Besnate, sulla stessa Diramazione, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
per chi è diretto verso la A26: Sesto Calende Vergiate;
per chi è diretto verso la A8/Milano: Gallarate;
per chi è diretto verso la A8/Varese: Solbiate Arno o Gallarate.