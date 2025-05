D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI: ALLACCIAMENTO A8-SESTO CALENDE VERGIATE E BESNATE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 in direzione Varese, per poi uscire allo svincolo di Solbiate Arno al km 35+700, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gravellona Toce ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per A8/Varese ed entrare in A8 a Solbiate Arno;

per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per A8/Milano ed entrare in A8 a Gallarate.

Per effetto delle suddette chiusure, la stazione di Besnate, sulla stessa Diramazione, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

per chi è diretto verso la A26: Sesto Calende Vergiate;

per chi è diretto verso la A8/Milano: Gallarate;

per chi è diretto verso la A8/Varese: Solbiate Arno.

Inoltre, sarà chiuso il Ramo che dalla A8 Milano-Varese, immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese e da Milano ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Varese: uscire in A8 a Solbiate Arno, al km 35+700, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gravellona Toce ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per chi proviene da Milano: uscire in A8 a Gallarate, percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.