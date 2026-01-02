D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
Roma, 2 gennaio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 3:00 di sabato 3 gennaio, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arona, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.