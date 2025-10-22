D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE VERSO VARESE
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago-Albizzate, SS341 in direzione Solbiate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese.
Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Varese.