D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.