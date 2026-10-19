D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa, proseguire oltre la stazione di Castelletto Ticino e immettersi in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova e uscire a Borgomanero o in direzione Gravellona e uscire ad Arona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.