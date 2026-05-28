D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
Roma, 28 maggio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.
In alternativa, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Gravellona e uscire ad Arona, oppure immettersi in A26 verso Genova e uscire a Borgomanero.