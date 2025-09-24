D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BESNATE
Roma, 24 settembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 settembre, sarà chiusa la stazione di Besnate, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Milano: Gallarate, al km 29+900 della A8;
per chi proviene da Varese: Solbiate Arno, al km 35+700 della A8.