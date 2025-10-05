D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BESNATE
Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Besnate, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate, sulla A8 Milano-Varese, o a Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico (D08).