D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 e SP26 verso Jerago- Albizzate, SS341 verso Solbiate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
In ulteriore alternativa, immettersi in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, proseguire sulla SS341 verso Varese e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.