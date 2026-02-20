D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 VERSO GENOVA
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire avori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.
In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire ad Arona, al km 165+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.