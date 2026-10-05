D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 ad Arona, verso Gravellona Toce.
Chi supererà la stazione di Castelletto Ticino, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire a Borgomanero e rientrare dalla stessa stazione in direzione Gravellona Toce.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.