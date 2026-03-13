D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso la A8 Milano-Varese: Besnate;
verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Castelletto Ticino.