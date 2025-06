D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 19 giugno 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori alle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di sabato 21 alle 5:00 di domenica 22 giugno;

-dalle 23:00 di domenica 22 alle 5:00 di lunedì 23 giugno.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso la A8: Besnate;

verso la A26: Castelletto Ticino.