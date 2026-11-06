D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.