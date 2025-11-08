D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE
Roma, 8 novembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 o di Besnate, al km 4+00.