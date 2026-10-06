D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di uscire a Castelletto Ticino o a Besnate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.