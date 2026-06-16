D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 16 giugno 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese e in uscita per chi proviene dalla A26.

In alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Arona o di Borgomanero, rispettivamente al km 165+000 e al km 153+000 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce o la stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.