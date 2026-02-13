D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arona o di Borgomanero, situate rispettivamente al km 165+500 e al km 153+400 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.