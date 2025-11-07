D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BESNATE IN ENTRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Besnate in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa:
verso Genova, utilizzare la stazione di Vergiate
verso Milano, utilizzare la stazione di Gallarate
verso Varese utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno.