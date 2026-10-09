D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER QUATTRO ORE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER QUATTRO ORE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 10:00 alle 14:00 di lunedì 12 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago/Albizzate, SS341 in direzione Solbiate ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
In ulteriore alternativa, immettersi in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Varese e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.