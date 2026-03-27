D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: ANNULLATA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8. CHIUSURA NOTTURNA SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A26

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27, alle 6:00 di sabato 28 marzo.

Sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 28 marzo, il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Riviera” e “Dorbié”.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce e la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate verso la A8 Milano-Varese: Besnate.