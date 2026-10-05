D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, prevista dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 del Sempione e rientrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.