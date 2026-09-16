D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTI CALENDE VERGIATE-BESNATE. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO SESTO CALENDE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 16, alle 5:00 di giovedì 17 settembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Sesto Calende, in entrambe le direzioni e aperta ance l’area di servizio “Verbano ovest”.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.

Si precisa che le stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la SS33 del Sempione in direzione Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate ed entrare in A8 alla stazione di Gallarate.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, dovrà percorrere la SP17, in considerazione della contestuale chiusura, sulla A8 Milano-Varese, del tratto Solbiate Arno Albizzate-Castronno, verso Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e Besnate, verso Milano: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e Besnate, verso Varese: Gazzada/Buguggiate, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e di Besnate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la SS33 del Sempione verso Besnate e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate; in ulteriore alternativa, entrare in A8, verso Milano, alla stazione di Gallarate.

Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate potrà seguire le indicazioni per Varese lungo la SP17;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A8: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.