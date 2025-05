D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CASTELLETTO TICINO-BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SESTO CALENDE-CASTELLETTO TICINO, CASTELLETTO TICINO-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 02 maggio 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, per lavori di posa cavi e lavori di manutenzione delle essenze arboree, è stato aggiornato il programma delle chiusure secondo il seguente programma:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 5 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 6 MAGGIO

chiusura del tratto Castelletto Ticino-Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione in direzione Sesto Calende-Vergiate, SP17 verso Mornago, la SP 34 in direzione Besnate, SP 26 in direzione Gallarate ed entrare in D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano/Varese presso la stazione di Besnate.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 6 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 7 MAGGIO

chiusura del tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si specifica che le stazione di Besnate e di Sesto Calende-Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, verso la A26 e la A8 Milano-Varese.

Contestualmente, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano Est, situata nel suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, per proseguire verso la A26; per la chiusura di Besnate in entrata, verso la A26, Castelletto Ticino; per la chiusura di Besnate in entrata, verso la A8, Solbiate Arno o Gallarate, sulla A8; per la chiusura di Sesto Calende-Vergiate in entrata verso la A26, Castelletto Ticino; per la chiusura di Sesto Calende-Vergiate in entrata verso la A8, Solbiate Arno o Gallarate, sulla A8.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 7 E GIOVEDI’ 8 MAGGIO, CON ORARIO 21:00-5:00

chiusura del tratto Castelletto Ticino-allacciamento A8 Milano-Varese, verso la A8 Milano-Varese. Si precisa che le stazioni di Sesto Calende Vergiate e Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni – A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce – in considerazione della chiusura del tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26, di seguito indicata.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari.

Per la chiusura del tratto:

-verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione in direzione Sesto Calende-Vergiate-Somma Lombardo-Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

-verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione in direzione Sesto Calende-Vergiate, la SP17 verso Mornago-Daverio-Azzate-Buguggiate e la SS341 in direzione Varese.

Si ricorda la chiusura, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 maggio, sulla A8 Milano-Varese, del tratto Solbiate-Varese, verso Varese.

Per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate:

-verso Milano: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

-verso Varese: percorrere la SS33 del Sempione verso Sesto Calende-Vergiate, SP 7 in direzione Mornago-Daverio-Azzate-Buguggiate, SS341 verso Varese;

-verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni – A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese – in considerazione della chiusura del tratto Castelletto Ticino-allacciamento A8, verso la A8, sopra indicata.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari.

Per la chiusura del tratto:

-dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 verso Besnate, la SP34-SP17 in direzione Vergiate, la SS33 del Sempione in direzione Sesto Calende- Dormelletto ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino.

Per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate:

-verso Milano: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

-verso Varese: percorrere la SS33 del Sempione verso Sesto Calende-Vergiate, SP 7 in direzione Mornago-Daverio-Azzate-Buguggiate, SS341 verso Varese;

-verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.