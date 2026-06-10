D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
Roma, 10 giugno 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Castelletto Ticino, previsto dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno.
In tale orario, la stazione di Castelletto Ticino sarà chiusa in entrata e in uscita, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Arona o di Borgomanero, rispettivamente al km 165+000 e al km 153+000 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o la stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.