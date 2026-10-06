D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre; in tale orario sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia che sovrappassa la ferrovia.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A26: Sesto Calende, sulla D08;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso Varese: Gallarate, Cavaria o Castronno.

Si ricorda la chiusura, sulla A8, del tratto Solbiate Arno Albizzate-Castronno, in direzione Varese.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.