D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 21 gennaio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 gennaio.

Inoltre, è stato aggiornato il programma di chiusura, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 21, alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano: Gallarate, sulla A8;

in entrata verso la A8 Milano-Varese (direzione Varese): Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;

in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08;

in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8;

-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso la A8 Milano-Varese (direzione Milano): Gallarate, sulla A8;

in entrata verso la A8 Milano-Varese (direzione Varese): Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08;

-dalle 23:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 gennaio, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varee.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la A8 Milano-Varese (direzione Milano/Varese): Besnate, sulla stessa D08;

in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Castelletto Ticino, sulla stessa D08.