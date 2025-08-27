D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8 MILANO-VARESE

Roma, 27 agosto 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 agosto. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 agosto, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.