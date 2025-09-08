D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8 MILANO-VARESE

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 8, alle 5:00 di martedì 9 settembre.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Melissa e Mambrino”, il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, sarà chiuso dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.