D02 DIRAMAZIONE DI CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI CAPODICHINO

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla D02 Diramazione di Capodichino, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 23:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Capodichino, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Secondigliano Aeroporto, sulla Tangenziale di Napoli.