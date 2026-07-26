D02 DIRAMAZIONE DI CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA CAPODICHINO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 26 luglio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichinino, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 23:00-5:00, sarà chiusa l’entrata di Capodichino, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare a Secondigliano Aeroporto, sulla Tangenziale di Napoli.