D02 DIRAMAZIONE DI CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Per lavori di competenza Tangenziale Napoli

Roma, 6 dicembre 2025 – Per consentire lavori di competenza Tangenziale di Napoli, nelle quattro notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la Diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.