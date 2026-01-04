D02 DIRAMAZIONE DI CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 4 gennaio 2026 – Per consentire lavori di competenza della Tangenziale di Napoli, sarà chiusa la Diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale, in direzione di quest’ultima, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 23:00 di domenica 11 alle 6:00 di lunedì 12 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.