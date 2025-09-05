D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CAPODICHINO
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle cinque notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 23:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Capodichino, provenendo dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia l’uscita di Secondigliano Aeroporto, sulla Tangenziale di Napoli.