D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CAPODICHINO
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CAPODICHINO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita di Capodichino, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Secondigliano, sulla Tangenziale di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.