D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CAPODICHINO
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CAPODICHINO
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Capodichino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 23:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre,sarà chiuso in entrata verso la A1 Milano-Napoli;
-dalle 23:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Secondigliano, sulla Tangenziale di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.