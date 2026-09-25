D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CAPODICHINO VERSO LA A1
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CAPODICHINO VERSO LA A1
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Capodichino, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Secondigliano, sulla Tangenziale di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.