D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CAPODICHINO
Roma, 13 settembre 2025 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 23:00-5:00, sarà chiusa l’entrata di Capodichino, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Secondigliano Aeroporto, sulla Tangenziale di Napoli.