D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CAPODICHINO
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CAPODICHINO
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa l’entrata di Capodichino, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Secondigliano della Tangenziale di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.