D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE
D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale di Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra C
-dalle 23:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre;
-dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 11 e di sabato 12 settembre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.