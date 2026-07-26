D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE

Roma, 26 luglio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale di Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 1 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.