D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, nelle quattro notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.