D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 9 maggio.

In alternativa, immettersi in Tangenziale dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino e seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli.