D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSOLA TANGENZIALE

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale di Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 11 luglio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.