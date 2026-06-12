D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DI NAPOLI VERSO LA TANGENZIALE

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori sulla Tangenziale di Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 giugno, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 22 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.