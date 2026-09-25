D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale di Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 3 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino, rientrare dallo stesso svincolo verso la Tangenziale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.