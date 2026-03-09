D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 9 marzo 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.