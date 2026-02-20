D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 28 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino, immettersi in Tangenziale attraverso lo svincolo di Doganella.