D02 DIRAMAZIONE CAPODICHINO: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO-ALLACCIAMENTO TANGENZIALE

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla Diramazione Capodichino (D02), per lavori in Tangenziale, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 7 febbraio.

In alternativa, immettersi in Tangenziale dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino.